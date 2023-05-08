ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي الأوضاع الإقليمية

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مساء يوم الأحد مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

سمو #ولي_العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، ويستعرضان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/7csB35Mn2y#واس pic.twitter.com/z1uQ6JQyzN — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 7, 2023

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وحضر اللقاء من الجانب الأميركي السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.