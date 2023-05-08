ملك الصحافة.. فيلم يوثق مسيرة الإعلامي السعودي الراحل تركي السديري

عرض مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة بمسرح إثراء"، الفيلم الوثائقي "قصة ملك الصحافة" عن حياة الراحل تركي السديري، الذي أطلق عليه الملك عبدالله بن عبد العزيز لقب ملك الصحافة، وهو لقب لم يأت من فراغ، إذ كان مشوار الراحل تركي السديري مليئًا بالصعاب، ولم تكن رحلته الصحافية سهلة وميسرة.

ويأتي الفيلم الوثائقي، الذي قدم في عرضٍ أوَّل ضمن مهرجان أفلام السعودية، من إخراج حسن سعيد، وإنتاج "ثرو لايت" و"ضوء" و"ظل" للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، والمنتج علي سعيد وحسن سعيد، وكاتب المحاور علي سعيد.

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من جانبه، قال المخرج - عبر حسابه على موقع تويتر - إن الفيلم يتناول التجربة المؤثرة للأستاذ تركي السديري على امتداد نصف قرن، يسردها نخبة من نجوم الصحافة والثقافة، بكل سحر وجاذبية.

بدوره، قال الكاتب رجا ساير المطيري في تدوينة له، إن سيرة ملك الصحافة تركي السديري تستحق أن توثّق وأن تُروى بعينٍ سينمائية مبدعة تلتقط سِمات هذه السيرة وتفاصيلها بحب وفن ووعي، كل التوفيق للأخوين علي وحسن سعيد في هذا الفيلم النوعي عن الرمز والمُعلم أبو عبد الله رحمه الله.

زعماء وشخصيات بارزة

الجدير بالذكر أن السديري تولى رئاسة تحرير صحيفة "الرياض" عام 1974 عندما كان في الـ 30 من عمره، واستمر في منصبه 41 عاماً، وفي 1972 بدأ عموده الصحافي "لقاء" في العدد 2300، وهو العمود الأطول عمراً في تاريخ الصحافة السعودية، إذ استمر نحو 43 عاماً.

وانتُخب السديري أول رئيسٍ لاتحاد الصحافة الخليجية عام 2005 وبقي في المنصب حتى وفاته في 14 مايو 2017، كما كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحافية، وفي رئاسة اللجنة التأسيسية لهيئة الصحافيين السعوديين، واختير رئيسًا للهيئة مرتين.

وأجرى عددًا من الحوارات الصحافية مع عدد من زعماء العالم والشخصيات العربية البارزة، وتُوفي تركي السديري يوم 14 من مايو 2017 بعدما بلغ من العمر 73 عامًا.

نسخة تاسعة

هذا وانطلق مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة 4 مايو الجاري، وسيستمر حتى 11 من الشهر نفسه، بتنظيمٍ من جمعية السينما، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ودعمٍ من هيئة الأفلام.

وتأتي دورة العام الجاري تحت محور الكوميديا، ويترقَّب الجمهور عرض 78 فيلماً، ضمن 48 مجموعة عرضٍ، وأربع مجموعاتٍ للأطفال خلال المهرجان.