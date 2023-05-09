أعضاء متوفى دماغياً تنقذ حياة 3 سعوديين
المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء: توزيع الأعضاء تم وفق الأخلاقيات الطبية بحسب الأولويات الطبية للمرضى
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كشف المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن تمكن الفرق الطبية من إنقاذ حياة 3 مرضى، بعد نجاحهم في نقل أعضاء متوفى دماغيا بمستشفى نجران العام.
وأكد المركز أن الفرق الطبية نجحت في إنهاء معاناة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً مع مرض القصور الكبدي الحاد، إلى جانب زراعة كلية لمواطن (47 عاماً)، وأخرى لمواطنة (32 عاماً)، وإنهاء معاناتهما مع جلسات الغسل الدموي.
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وأوضح المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.
ولفت إلى أن النجاح جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، داعياً الله أن يتغمد المتبرع بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
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