إعدام سعودي شارك في إطلاق النار على مركز شرطة
أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي شارك مع عدد من المطلوبين أمنياً بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وقدّم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وقدّم المأوى ومسح الطريق له، وحاز أسلحة وذخائر
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية (أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي - سعودي الجنسية) على الاشتراك مع عدد من المطلوبين أمنياً بإطلاق النار على أحد مراكز الشرطة، وتقديم المساعدة لمطلوب أمني بالتستر عليه وتقديم المأوى ومسح الطريق له، وحيازته أسلحة وذخائر.
وبعد إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحق آل علوي صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أنور بن جعفر بن مهدي آل علوي اليوم الثلاثاء، بتاريخ 19 / 10 / 1444هـ الموافق 9 / 5 / 2023م بالدمام في المنطقة الشرقية.
وأكدت وزارة الداخلية "حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم"، وحذّرت في الوقت ذاته "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
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