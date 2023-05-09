السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.
الخارجية السعودية في بيان قالت إن القرار جاء "إنطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضافت أن القرار وضع في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة القاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.
وكان أمين عام الجامعة العربية التي تضم 22 دولة عربية، أحمد أبو الغيط، شدد قبل يومين على أن عودة عودة سوريا إلى كنف الجامعة لا تعني نهاية الأزمة بالتأكيد.
إلا أنه أوضح خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعيد انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة القادمة إذا رغب، في إشارة إلى تلك التي ستعقد بالسعودية يوم 19 من الشهر الحالي.
وأضاف أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة الاجتماعات العربية المقبلة.
-
بعد توقيف عمران خان.. واشنطن ولندن تدعوان لاحترام القانونعمران خان أوقف أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته العرب والعالم
-
قضاء تونس يصدر حكماً جديداً بسجن الغنوشيمذكرة الإيداع بالسجن الجديدة بحق رئيس حركة النهضة تتعلق بتهم موجهة إليه بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة المغرب العربي
-
بلينكن: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار في السودانوزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان السودان