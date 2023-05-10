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من الحيوانات التي تم ضبطها

ضبط منشأة تعرض حيوانات مفترسة بشكل مخالف في عسير

عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال

العربية.نت - نادية الفواز
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ضبط فريق من مفتشي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، منشأة في منطقة عسير تضم حيوانات مفترسة وكائنات فطرية، وأوضح المركز أن المنشأة قامت بتربية الحيوانات وعرضها بشكل مخالف لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وأشار إلى أن عملية ضبط المنشأة تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفة، في الوقت ذاته، شددت ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

جانب من الحيوانات التي تم ضبطها
جانب من الحيوانات التي تم ضبطها
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وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، محذرة من أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.. وسيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا".

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