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الفايز خلال حديثه عن المخدرات
المالكي خلال حديثه عن المخدرات

شاهد فايز المالكي ينتقد المشاهير: شبابنا راحوا بسبب المخدرات

المالكي: كل واحد يرسل تغريدة، كل واحد يشارك بفيديو، كل واحد يتكلم عن المخدرات

العربية.نت - مريم الجابر
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وثق مقطع فيديو متداول للفنان فايز المالكي حملته التي قام من خلالها بالتحذير من أضرار المخدرات على صحة متعاطيها، في ظل العمليات الأمنية المتلاحقة لضرب أوكار المخدرات في عقر دارها.

وظهر المالكي خلال مقطع الفيديو عبر حسابه على "تويتر" وهو يحث الجميع، وتحديدًا المشاهير على التحذير من المخدرات وتأثيرها على صحة الشباب عبر حساباتهم الرسمية، قائلًا: "شفنا مؤخراً كثير خلاص شبعنا، شبعنا هدايا والرقص واللعب والسهر، كل واحد يرسل تغريدة، كل واحد يشارك بفيديو، كل واحد يتكلم عن المخدرات، شبابنا راحو بسبب المخدرات وأنتم قاعدين تستعبطون بس.. خلو عندكم وطنية".

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جدير بالذكر أنه منذ بداية شهر شوال، شنت السعودية حرباً على المخدرات في جميع مناطق المملكة، حيث تعمل الجهات الأمنية على تطهير البلاد من هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين للتعاون معها، وذلك بالإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام التالية: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، ودعت الجميع إلى التكاتف في الحدِّ من انتشار المواد المخدرة والتوعية بخطورتها البالغة على الفرد والمجتمع.

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