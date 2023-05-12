إحالة مشهورة سعودية للنيابة لنشرها معلومات مغلوطة

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن رصد مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العامّ عبر نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع إن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث تم رصد مشهورة نشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاؤها لأخذ إفادتها، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة العامة كونها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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وعلى الصعيد ذاته، أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.