اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المشهورة خلال ظهورها في فيديو رائج

إحالة مشهورة سعودية للنيابة لنشرها معلومات مغلوطة

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية عن رصد مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الرأي العامّ عبر نشرها معلومات مغلوطة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع إن أي شخص يخالف أنظمة النشر الإلكتروني سواء اللائحة المنظمة للنشر الإلكتروني أو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث تم رصد مشهورة نشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استدعاؤها لأخذ إفادتها، وكذلك إحالة المخالفة للنيابة العامة كونها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

مادة اعلانية

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسلحة وتقنيات جديدة تجربها إسرائيل خلال قصف غزة أسلحة وتقنيات جديدة تجربها إسرائيل خلال قصف غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط