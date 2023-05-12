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صورة أرشيفية لسفينة إجلاء رعايا دول من السودان في جدة - رويترز

السعودية تنهي عمليات الإجلاء الإنسانية في السودان

العربية.نت - حامد القرشي
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أنهت المملكة العربية السعودية تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان والتي بدأت عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

شاهد.. لقطات متفرقة لعمليات الإجلاء الإنسانية السعودية السعودية السودان شاهد.. لقطات متفرقة لعمليات الإجلاء الإنسانية السعودية

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

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كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصاً من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

إجلاء 11 ألف شخص

بدورها، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن شكر حكومة المملكة للأشقاء في السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء.

كما تقدمت بالشكر إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

يذكر أن عمليات الإجلاء جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

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