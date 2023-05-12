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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

السعودية: ندعم كافة الجهود لحل سياسي للأزمة الأوكرانية

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف العلاقات السعودية الروسية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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بالإضافة إلى ذلك ناقش الوزيران القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على مواصلة المملكة بذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية.

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