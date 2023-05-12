الاعتداء على سائق وطعنه أمام مدرسة بالرياض يغضب السعوديين

أثار مقطع فيديو متداول غضب السعوديين، بعد قيام شاب بطعن سائق أمام مدرسة في حي الخليج شرق الرياض، ولاذ بالفرار.

في حين تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على مواطن اعتدى على مقيم بسلاح أبيض وحالته الصحية مستقرة، وتبين بعد الاستدلال أن الجاني يعاني من من اعتقالات نفسية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظاميةبحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي التفاصيل التي ظهرت في الفيديو الرائج على منصات التواصل، ظهر شاب يقترب من السيارة المتوقفة أمام المدرسة، ثم قام بفتح بابها الخلفي،

وطعن السائق عدة طعنات، ما أدى لإصابته بإصابات خطيرة، وسارع بالنزول من السيارة ومغادرة المكان.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو يحاول الهروب من موثق المقطع، الذي لاحقه بسيارته، فيما تمكن الشاب من مراوغته والفرار .

وأفادت المعلومات أن السائق تعرض لإصابة في الذراع، حيث أصيب بـ 12 طعنة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.