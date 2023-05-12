شاهد.. حريق ضخم في سوق شهير بجدة

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انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة لنشوب حريق هائل في سوق "الصواريخ" الشهير في جدة غرب السعودية.
وأظهرت الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من السوق.
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إلى ذلك، هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق التي لازالت أسباب حدوثه مجهولة.
وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.
يشار إلى أن سوق الصواريخ يعد أحد معالم مدينة جدة، و يعود تاريخه إلى ما قبل 3 عقود، و جاءت تسمية السوق بهذا الاسم بسبب قربه من قاعدة الصواريخ الواقعة جنوب مدينة جدة.
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