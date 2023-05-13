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حشيش مخدرات
صورة ارشيفية - خشيش مخدر

بالتنسيق مع السعودية.. اليونان تحبط تهريب 5.6 طن حشيش

العربية.نت - مريم الجابر
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قال متحدث المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الرائد مروان الحازمي، إن السلطات اليونانية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر بلغت 5 أطنان و636 كيلوغراماً، وذلك بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الحازمي أن المديرية العامة لـمكافحة المخدرات مررت المعلومات إلى السلطات المختصة وجرى ضبط المواد المخدرة، مثلما حدث في العديد من العمليات التي جرى ضبطها خارج المملكة.

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وأوضح، أن جميع هذه القضايا وغيرها الكثير تؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة المخدرات على المستوى الدولي.

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