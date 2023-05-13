شاهد.. زفة عامل آسيوي تشعل منصات التواصل في السعودية

أدخلت عائلة سعودية الفرحة والسرور في قلب عاملها المنزلي، من الجنسية البنغلاديشية، بعمل زفه لعاملهم "جهير " من مسكنهم إلى موقع الاحتفال بزفافه.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل المختلفة في السعودية بشكل واسع، لسعوديين يدخلون البهجة في قلب عاملهم، بعد أن قام بارتداء الزي السعودي والبشت، وسط فرحة غامرة منه.

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فيما تفاعل رود منصات التواصل مع الفيديو واصفينها بالمبادرة الجميلة والانسانية داعين للعريس بالتوفيق في حياته الزوجية.

وحول هذا المشهد تحدث المختص الاجتماعي حسن بصفر إلى "العربية.نت" قائلاً مبادرة إنسانية جميلة يشكر عليها كل من ساهم في هذه المبادرة وذلك بتزويج العامل، واحتفال العائلة السعودية بزفاف عاملهم المنزلي من طرق وصور إدخال البهجة والسرور لدى الآخرين حيث قاموا بإدخال الفرحة على قلبه.