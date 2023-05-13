فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: رحل صوت الزمن الجميل

سادت حالة من الحزن والأسى في الأوساط الفنية، بعد انتشار خبر وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد من الفنانين في الخليج، وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم، فقد نعت الفنانة نوال الكويتية الراحل من خلال حسابها في تويتر، بالقول: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا عبدالكريم عبدالقادر، فقدت الكويت شخصًا كبيرًا اليوم ومعلمًا من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمرنا لن ننسى هذا الصوت الذي ملك قلوبنا وكبرنا عليه".

إنا لله وانا اليه راجعون

رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا #عبدالكريم_عبدالقادر، فقدت الكويت شخص كبير اليوم ومعلم من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعًا، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

عمرنا ما راح ننسى هالصوت اللي ملك قلوبنا وكبرنا عليه pic.twitter.com/CTRao7BvwG — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) May 12, 2023

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كما نعى الفنان نبيل شعيل وكتب عبر حسابه في "انستغرام": "اللهم ارحم عبدك عبدالكريم عبدالقادر واغفر له واعفُ عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فَقِه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم صبّر أهله و أحبابه واجبر كسرهم. لله ما أخذ وأعطى والحمدلله على كل حال وفي كل حين".

من جانبه، نعى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر.

وقال عبر حسابه على تويتر "رحم الله أبو خالد، الفنان الذي زرع فينا الحب والجمال وأثّر في أحاسيسنا. عزائي القلبي لعائلته الكريمة.‏ رحمك الله يا أستاذنا الطيب البسيط".

رحم الله ابو خالد، الفنان الذي زرع فينا الحب والجمال وأثّر في أحاسيسنا.

عزائي القلبي لعائلته الكريمة.



رحمك الله يااستاذنا الطيب البسيط #عبدالكريم_عبدالقادر — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) May 12, 2023

كذلك، كتب الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه في "تويتر": "أحر التعازي لأهل وذوي المرحوم أستاذنا وقدوتنا الغالي #عبدالكريم_عبدالقادر ، أسأل الله أن يغفر له ذنوبه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".

صوت الزمن الجميل

من جانبها، عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن حزنها لرحيل الفنان الكويتي، عبر حسابها على تويتر: "رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناءه وذويه الصبر والسلوان".

وأضافت أحلام: ‏"رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه رحمك الله يا بوخالد"، مضيفة: "خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللكويت.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر حسابه على تويتر، نعى الفنان عبدالله الرويشد الفنان الراحل، قائلًا: "‏رحمك الله يا أخي الكبير، رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبدالكريم عبدالقادر، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعًا.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير

عبد الكريم عبد القادر

وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله وأبنائه وذويه الصبر والسلوان

خالص العزاء والمواساه لأسرته الكريمه وللكويت

إنا لله وإنا إليه راجعون ..

رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه 💔

رحمك الله يا بوخالد #عبدالكريم_عبدالقادر pic.twitter.com/P7eRXNKlLb — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) May 12, 2023

رمز من رموز الأغنية الخليجية والعربية

كذلك غرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمة وكل محبيه في الكويت والعالم العربي.. اليوم نفقد رمزًا من رموز الأغنية الخليجية والعربية.. رحمك الله يا أبو خالد".

رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمه وكل محبيه في الكويت والعالم العربي ... اليوم نفقد رمز من رموز الاغنيه الخليجيه والعربيه ... رحمك الله ياابوخالد pic.twitter.com/QydauM0U1Q — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 12, 2023

من جانبها، كتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض".

وأضافت عبر حسابها على إنستغرام: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وتجاوز عن سيئاته وأنزله منزلا حسنا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت".

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، غادر الحياة أمس الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها إلى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.