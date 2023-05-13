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عبدالكريم عبدالقادر

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: رحل صوت الزمن الجميل

العربية.نت - مريم الجابر
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سادت حالة من الحزن والأسى في الأوساط الفنية، بعد انتشار خبر وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض الأخيرة وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض

ونعى عدد من الفنانين في الخليج، وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم، فقد نعت الفنانة نوال الكويتية الراحل من خلال حسابها في تويتر، بالقول: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا عبدالكريم عبدالقادر، فقدت الكويت شخصًا كبيرًا اليوم ومعلمًا من معالمها، خالص التّعازي لأسرته الكريمة ولنا جميعا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمرنا لن ننسى هذا الصوت الذي ملك قلوبنا وكبرنا عليه".

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كما نعى الفنان نبيل شعيل وكتب عبر حسابه في "انستغرام": "اللهم ارحم عبدك عبدالكريم عبدالقادر واغفر له واعفُ عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فَقِه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم صبّر أهله و أحبابه واجبر كسرهم. لله ما أخذ وأعطى والحمدلله على كل حال وفي كل حين".

من جانبه، نعى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر.

وقال عبر حسابه على تويتر "رحم الله أبو خالد، الفنان الذي زرع فينا الحب والجمال وأثّر في أحاسيسنا. عزائي القلبي لعائلته الكريمة.‏ رحمك الله يا أستاذنا الطيب البسيط".

كذلك، كتب الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه في "تويتر": "أحر التعازي لأهل وذوي المرحوم أستاذنا وقدوتنا الغالي #عبدالكريم_عبدالقادر ، أسأل الله أن يغفر له ذنوبه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".

صوت الزمن الجميل

من جانبها، عبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن حزنها لرحيل الفنان الكويتي، عبر حسابها على تويتر: "رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأبناءه وذويه الصبر والسلوان".

وأضافت أحلام: ‏"رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه رحمك الله يا بوخالد"، مضيفة: "خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللكويت.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر حسابه على تويتر، نعى الفنان عبدالله الرويشد الفنان الراحل، قائلًا: "‏رحمك الله يا أخي الكبير، رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبدالكريم عبدالقادر، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعًا.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".

رمز من رموز الأغنية الخليجية والعربية

كذلك غرد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمة وكل محبيه في الكويت والعالم العربي.. اليوم نفقد رمزًا من رموز الأغنية الخليجية والعربية.. رحمك الله يا أبو خالد".

من جانبها، كتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض".

وأضافت عبر حسابها على إنستغرام: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك، وتجاوز عن سيئاته وأنزله منزلا حسنا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت".

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، غادر الحياة أمس الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

وكان الفنان الراحل يعاني من أمراض مزمنة، وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها إلى مستشفى جابر حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية.

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