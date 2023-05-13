300 نوع من الطيور يعبر سماء السعودية.. تعرف إليها

ذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة يعبر سماء السعودية.

وأوضح المركز أن أراضي السعودية وبحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين ثلاثة قارات تمثل أحد أهم مسارات هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

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وأصبحت أراضي السعودية معبراً مهماً لأنواع عديدة من الطيور، ويلاحظ كل عام يتم تسجيل أنواع جديدة من الطيور تفد للمملكة، وقد يستخدم البعض منها البيئات الجديدة كموقع جديد للتكاثر والإستقرار، تنتمي مجموعات الطيور الموجودة في اسعودية إلى ثلاثة أصول إثيوبية (45 نوعا) وقطبية قديمة (357 نوعا) وآسيوية (30 نوعا).

وأشار إلى أنه يبلغ إجمالي عدد أنواع الطيور المسجلة في المملكة (499) نوعا تنتمي إلى (67) عائلة منها (223) نوعا متكاثرة (منها 19 نوعاً متوطناً تعيش في جبال الحجاز وعسير) ومن أعن الأتواع المتوطنة بالمملكة هو العقعق العسيري (Pica asirensis) والذي لا يوجد منه سوى 100 زوج متكاثر الأن. وسجل حوالي (276) مهجراً أو عابراً لأراضي المملكة.

وأوضح أنه توجد الطيور المهاجرة أو المقيمة في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ملاذات آمنة خاصة الخليج العربي حيث ترتاده ملايين الطيور وخاصة الطيور الخواضة . وتعتبر الطيور من أكثر الفقاريات إنتشاراً وتوزيعاً في جميع مناطق العالم، لذى فهي مرتبطة بتاريخ وإرث وحضارات جميع الأمم التي عاشت على الأرض منذ الآف السنين.

ولفت إلى أن معظم الطيور البحرية الحقيقية المعششة على جزر السعودية تعتبر زائرة صيفية، أي أنها تأتي للجزر في فترة الربيع والصيف للتعشيش، وبعد نهاية الموسم تهاجر مع صغارها جنوباً خارج المياه الإقليمية السعودية، والقليل منها يتجول على سواحل السعودية، ويبقى في مياهها الإقليمية، كما أن هناك أنواع من الطيور البحرية تعتبر مهاجرة عابرة تتوقف على سواحل المملكة للتزود بالغذاء والراحة خلال هجرتها من الشمال للجنوب أو العكس.

وقال المركز: "من واقع الدراسات التي إجريت في المناطق الهامة للطيور بالسعودية، تمت تحديد حوالي 39 منطقة هامة للطيور وخاصة لأنواع مهددة بالإنقراض أو أعداد مهمة عالمياً، ويتضح دراسة فترات الهجرة لبعض أنواع الطيور، أن الأنواع التي توجد بكثرة في الربيع ليست بالضرورة أن توجد بنفس الأعداد في الخريف، خاصة هذه الحقيقة تكون واضحة لدى الطيور الجاثمة (تلك الأنواع البرية من حجم الحمامة واصغر). أما الطيور المائية والخواضة على وجه الخصوص فإنها عكس ذلك، حيث تتواجد بكثرة في فصل الخريف ولا تشاهد إلا نادراً في فصل الربيع".