وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الملف السوري

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون جهود المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في البلاد.

وقال بيان للخارجية السعودية إن الاتصال استعرض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، يضمن أمن واستقرار الشعب السوري ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

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وأضاف البيان أن الاتصال ناقش أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمة والدولية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.