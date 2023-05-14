السعودية
السعودية.. صدموا مركبة واعتدوا على مواطن بسلاح أبيض
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع فيديوهات متداولة لقائد سيارة يصدم سيارة أخرى متعمداً أكثر من مرة
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كشف الأمن العام السعودي عبر حسابه في "تويتر" بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ألقت القبض على مواطن بعد تلقي بلاغ عن ممارسة قائدي مركبتين التفحيط وصدم مركبتين ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع و إعتداء أحدهما على مواطن بسلاح أييض أمام منزله.
و أوضح أنه جرى إيقافه و انخاذ الإجراءات النظامية بحقه لافتاً إلى أنه تم إحالته للنيابة العامة مؤكداً أنه جار القبض على الآخر.
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وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع فيديوهات متداولة لقائد سيارة يصدم سيارة أخرى متعمداً أكثر من مرة وسط محاولات إيقافه من قبل أهالي الحي.
في حين طالب رواد منصات التواصل بسرعة القبض على المتسببين في ذلك ومحاسبتهم.
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