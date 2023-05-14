ممارس صحي سعودي ينقذ مصاباً حالته خطيرة وينقله بسيارته

في لفتة إنسانية تمكن خلالها أحد الكوادر الصحية في محافظة رجال ألمع بعسير، من إنقاذ مصاب كانت حالته خطيرة في حادث مروري، وقع أسفل عقبة الصماء بعسير.

وفي تفاصيل القصة، فوجئ يحيى بن إبراهيم الألمعي، مدير خدمات التمريض بمستشفى رجال ألمع العام، بوقوع حادث مروري مروِّع أمام ناظريه، بأسفل عقبة الصماء عندما كان متجهًا من متنزه العوص أسفل العقبة المعنية إلى رجال ألمع، برفقة زوجته وأبنائه، فما كان منه إلا أن أوقف سيارته وترجل مسرعًا لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتقييم الوضع، وإبعادهم عن منطقة الخطر.

مادة اعلانية

وقا الألمعي: "كان من ضمن الإصابات الأربع بالحادث شخص لديه إصابة بالرأس ونزيف؛ فقمتُ بعمل الإسعاف الأولي بشكل سريع للمصاب، والاطمئنان على الآخرين، وكلنا يعلم أهمية الإسعافات الأولية الصحيحة في إنقاذ حياة المصاب بعد مشيئة الله".

وأضاف: "بعد أن رأيتُ تزاحم السيارات عند مدخل العقبة، والتردد الكبير للمركبات في ظل إغلاق عقبة شعار، وتحويل السير لها بوصفها إحدى الطرق البديلة، ولما قد يسببه ذلك الازدحام من تأخير لسيارة الإسعاف، قمتُ بنقل المصاب عبر سيارتي، بعد أن طلبت من زوجتي وأبنائي الجلوس في المقاعد الخلفية؛ لأن مثل هذه الإصابات الوقت فيها ثمين جدًّا، وتم نقل المصاب بسرعة فائقة للمستشفى الذي يبعد مسافة 7 دقائق فقط، وتم عمل اللازم للمصاب، وهو الآن بصحة جيدة".‏

وختم حديثه: "ما قمتُ به واجب ديني ووطني عليَّ، وعمل إنساني قبل كل شيء".