شاهد آخر ظهور للفنان السعودي الراحل فهد الحيان

بعد خبر رحيل الفنان السعودي فهد الحيان، صباح اليوم بأزمة قلبية، تسترجع الذاكرة لآخر ظهور على الساحة الإعلامية أو عبر التواصل الاجتماعي.

ففي حسابه عبر برنامج "التيك توك" كان آخر منشور مرئي له تهنئة بعيد الفطر المبارك، وظهر أيضا في شهر رمضان ضمن برنامج "نخوة"، حيث شهدت الحلقة المذاعة على "قناة السعودية"، ردود فعل مجموعة من الشباب بعدما وقعت مشادة بين صاحب سيارة وموظف صف سيارات بسبب تأخره نصف ساعة لجلب السيارة.

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وفي مشهد تمثيلي، جسد الفنان فهد الحيان دور صاحب السيارة، حيث بدأ المشهد التمثيلي باعتراضه على موظف صف السيارات لتأخره نصف ساعة وإهانته بإعطائه 100 ريال.

وخلال الحلقة، تدخل بعض الشباب للدفاع عن الموظف الذي تعرض للإهانة ليواجهوا صاحب السيارة والرد عليه بكل قوة في تجسيد رائع لنخوة شباب المملكة في الدفاع عن من يحتاج للمساعدة، ومن جانبه، أشاد الفنان فهد الحيان بنخوة وشجاعة الشباب في الدفاع عن الموظف، لافتًا إلى أن من بينهما شابًا ترك أسرته في الشارع للدفاع عن موظف تعرض للإهانة ولم يتركوه إلا بالكشف عن حقيقة البرنامج.

أما عن غيابه عن المسلسل السعودي الكوميدي "طاش ما طاش" والذي سمي "بطاش العودة" فقد ذكر خلال مقابلة معه عبر قناة الكويت قائلاً: لم أندم لعدم مشاركتي في مسلسل "طاش ما طاش 19" الذي عاد بعد سنوات من التوقف في دراما رمضان 2023 تحت عنوان "العودة".

وقال الحيان: الحمدلله ما ندمت.. وعرض عليّ حلقتين فقط ولو مثلت بيقولون ما عنده إلا شخصية هزار"، في إشارة إلى شخصيته التي اشتهر بها من خلال "طاش ما طاش"، ولكن لو كان عدد الشخصيات أكثر كان بالإمكان الموافقة.