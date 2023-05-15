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الأمن العام
الأمن العام السعودي

منع المقيمين من الدخول إلى مكة بدون تصريح بدءاً من الإثنين

الأمن العام السعودي أوضح أن هذا الأمر يأتي تنفيذاً للتعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ

العربية.نت - نادية الفواز
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أعلن الأمن العام السعودي أنه، تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، من الدخول إلى المدينة وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

كما أكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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