والد المبتعث الغريبي المقتول في أميركا يتسلم شهادة تخرج ابنه
جريمة قتل المبتعث الوليد الغريبي وقعت يوم 23 يناير الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها
بعد مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي في أميركا، وثّق مقطع فيديو استلام والده شهادة ابنه في حفل التخرج في الجامعة التي كان يدرس فيها وسط تصفيق الحضور.
وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالد الغريبي لحضور حفل التخرج نيابة عن ابنه المتوفي.
يذكر أن جريمة قتل المبتعث الوليد الغريبي وقعت يوم 23 يناير الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفرَّ هاربة من موقع الجريمة.
وألقت شرطة مدينة فيلادلفيا القبض على الامرأة المتحدرة من ولاية جورجيا على خلفية طعن الغريبي.
ورفضت محكمة فيلادلفيا الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية التي تدعى نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.
يشار إلى أن الوليد كان يكمل دراسته بأميركا، لكن يد القاتلة طالته قبل تخرجه بنحو شهرين فقط.
-
"التجارة" السعودية: 527 سجلاً تجارياً قائماً لنشاط المعادن الثمينةإجمالي السجلات لنشاط صناعة الحلي والمجوهرات من الفضة بلغ 210 سجلات تجارية اقتصاد
-
شاهد.. زفة عامل آسيوي تشعل منصات التواصل في السعوديةأدخلت عائلة سعودية الفرحة والسرور في قلب عاملها المنزلي من الجنسية البنغلاديشية، بعمل زفة لعاملهم "جهير" من مسكنهم إلى موقع الاحتفال بزفافه.وانتشر ... السعودية
-
300 نوع من الطيور تعبر سماء السعودية.. تعرف إليهاذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة تعبر سماء السعودية.وأوضح المركز أن أراضي السعودية وبحكم ... السعودية