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والد الوليد
والد المبتعث المقتول يتسلم شهادة تخرجه

والد المبتعث الغريبي المقتول في أميركا يتسلم شهادة تخرج ابنه

جريمة قتل المبتعث الوليد الغريبي وقعت يوم 23 يناير الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها

العربية.نت - نادية الفواز
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بعد مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي في أميركا، وثّق مقطع فيديو استلام والده شهادة ابنه في حفل التخرج في الجامعة التي كان يدرس فيها وسط تصفيق الحضور.

وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالد الغريبي لحضور حفل التخرج نيابة عن ابنه المتوفي.

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يذكر أن جريمة قتل المبتعث الوليد الغريبي وقعت يوم 23 يناير الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفرَّ هاربة من موقع الجريمة.

وألقت شرطة مدينة فيلادلفيا القبض على الامرأة المتحدرة من ولاية جورجيا على خلفية طعن الغريبي.

ورفضت محكمة فيلادلفيا الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية التي تدعى نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

يشار إلى أن الوليد كان يكمل دراسته بأميركا، لكن يد القاتلة طالته قبل تخرجه بنحو شهرين فقط.

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