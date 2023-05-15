وصول وزيرة الخارجية الألمانية إلى جدة

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى محافظة جدة، اليوم (الاثنين)، لعقد اجتماعات وُصفت بالمهمة مع عدد من المسؤولين. وأعلنت السفارة الألمانية بالرياض أن زيارة "بيربوك" سوف تستغرق يومين، وتهدف لتعزيز العلاقات السعودية – الألمانية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن، الجار الجنوبي للسعودية. ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات في جدة يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد جريسلي.

مادة اعلانية

ومن بين قضايا السياسة الخارجية المطروحة على جدول الأعمال، تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعليقها في نوفمبر 2011. ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبل مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للحضور.