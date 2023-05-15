وفاة الفنان السعودي "فهد الحيان" إثر أزمة قلبية

توفي اليوم الفنان السعودي، فهد الحيان، بسكته قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، وقد اشتهر في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.

رحلة حياته

ولد الفنان فهد بن محمد بن ناصر الحيان في 22 مارس 1971، وهو متزوج وله ثلاثة من الأبناء، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائمًا في المسرح المدرسي، وكان محبوبًا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين كانت بدايته في التمثيل الخليجي، وقد حقق المزيد من النجاحات المتتالية، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

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كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش ما طاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة لفت الأنظار إليه، رغم دوره الثانوي، وهنا كانت بداية شهرته الواسعة وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية.

‏‎ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، حيث إنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل "غشمشم"، عمل فيه بدور مميز وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعبي البطولة في خمسة أجزاء.