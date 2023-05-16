سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة شرق السعودية.. وهذه التفاصيل

شهدت مدرسة ابتدائية بقرية العليا في المنطقة الشرقية، الثلاثاء، سقوط طالبة من الطابق الثاني.

وقال والد الطالبة إنه بعد البحث عنها عقب خروج التلميذات، تم العثور على ابنته من قبل حارس المدرسة في الساحة الخلفية، غارقة في دمائها ومصابة بحالة إغماء.

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كما أوضح أنه تم نقلها إلى مستشفى قرية العليا العام، ثم إلى مستشفى النعيرية العام، لافتاً إلى أن ابنتها في حالة حرجة وجارٍ تلقيها العلاج اللازم.

جاري التحقيق

بدوره صرح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد بن محمد الباحص لـ"العربية.نت"، أنه جرى نقل الطالبة التي تدرس بالابتدائية الثانية في مكتب تعليم القرية العليا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتها الصحية مستقرة، مؤكداً أنه جاري التحقيق في الواقعة، ومعرفة تفاصيلها وأسبابها من خلال جهة الاختصاص.

في السياق تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، مشددين على أن "سلامة الطلاب والطالبات في مدارسنا أولوية قصوى، وما حصل من سقوط طالبة من الدور الثاني في مدرسة ابتدائية بقرية العليا في المنطقة الشرقية يدل على أهمية مراجعة اشتراطات السلامة في المدارس ووسائل النقل".