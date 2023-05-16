شركة طيران كندية تشكر طبيبة سعودية.. لهذا السبب!

قدمت الخطوط الجوية الكندية شكرها للدكتورة السعودية أوراد محمد رضا نصر الله، بعد تدخلها الإنساني السريع والفعال لإسعاف راكب أصيب بحالة إغماء على متن إحدى طائراتها الجوية.

وسردت الدكتورة "أوراد" لـ"العربية.نت" تفاصيل قصة الإسعاف التي كان مسرحها إحدى الطائرات الكندية: كنت على متن إحدى الرحلات الجوية الكندية، بعد أن طلب الطاقم مشاركة من لديه خلفية طبية للمساعدة في إنقاذ مريض أصيب بوعكة صحية خلال الرحلة، فلبيت النداء وكان المريض يعاني من هبوط في ضغط الدم، وتمت معالجته بمحلول، إلى أن تعافى بشكل تدريجي، ولم نحتج للتوقف خلال الرحلة، وتم التواصل مع الطاقم الكندي على الطائرة مع طاقم طبي في الخدمات الأرضية، وتم الموافقة على الخطة العلاجية.

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وعن ردة فعل الطاقم الكندي تقول: كان الطاقم يشعر بالامتنان والشكر على مساعدتي لهم، وتم الترحيب بفكرة المساعدة، وبعد انتهاء الرحلة، تم شكري من قبل المضيفات وطاقم الطائرة ومن المريض، وبعدها وصلتني رسالة شكر عبر الإيميل من الخطوط الجوية الكندية.

وعن قيامها بإسعاف حالات أخرى، أفادت أنها قامت بالمساعدة أيضا في رحلة أخرى جوية على الطيران الألماني، وذلك بعد أن قام أحد الركاب بالصراخ وهو يعتقد أن ابنه توفي، فما كان مني إلا المبادرة قبل الاستدعاء من الطاقم الطبي لإسعاف الشاب البالغ من العمر 19 عاما من ذوي الهمم، وكان يعاني من توقف الكلام، وبعد الإسعافات الأولية وجدت أنه يعاني من ضعف التنفس، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحص، ومن خلال التاريخ الطبي أنه لا يعاني من مشاكل صحية مسبقة، وكان والده متخوفاً من اختناقه، وتم تزويده بالأكسجين وتفاعل واستعاد وعيه، وكانت حالة جميلة لسعادة الأب بعد أن رأى ابنه على قيد الحياة.

ضمن أفضل 20 طبيباً

يذكر أن الدكتورة أوراد المبتعثة لدراسة الزمالة في تخصص الجراحة العامة بجامعة تورونتو في عدة مجلات علمية وطبية، حيث تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 20 طبيبا في مقاطعة ألبرتا الكندية في علاج المرض الرئوي المعروف باسم "empyema"، وكذلك إدراجها ضمن قائمة أفضل 10 أطباء مقيمين في قسم الجراحة بجامعة ألبرتا، حيث تتمتع بالإشراف العلمي والعملي على طلاب الطب والأطباء حديثي التخرج.

وفي مبادرة إنسانية تضاف إلى سيرتها العلمية المتميزة، حصلت الدكتورة أوراد على جائزة Sr. Mark’s من جامعة ألبرتا خلال جائحة كوفيد -19، تقديرًا لتميزها في العمل ضمن فريق الجراحة العامة.

كما قدمت الملحقية الثقافية السعودية في كندا شهادة تقدير للدكتورة أوراد نظير مبادرتها الإنسانية وتميزها العلمي.