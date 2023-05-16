ابنة فهد الحيان: كان يشعر أنه سيفارقنا وجاب سيرة الموت

بكلمات خالطتها الدموع، روت "رغد" ابنة الفنان السعودي الراحل "فهد الحيان" اللحظات الأخيرة التي جمعتهم بوالدها، لتكشف عن حالته الصحية وشعوره بدنو أجله.

وقالت في حديثها لـ"العربية.نت": خضع والدي لعملية جراحية نهاية رمضان عبر استئصال المرارة في الأردن، وغاب عنا مدة 3 أسابيع، وعاد وكان مختلفا كثيراً، فقد كان قريبا من الجميع، وكانت صحته طيبة، وقبل يومين زار شقيقه الكبير عبدالعزيز والذي يعتبره بمثابة الأب والأخ، والذي كان قريبا منا بشكل لم يسبق له مثيل، حتى الكل كان يقول إن وجهه كان مشرقاً وحديثه موزون.

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توقف قلبه مرتين

كما أضافت: خلال الأيام الماضية كثرت جلساتنا مع بعضنا، وكأنه كان يحس بأنه سيفارقنا، حتى إنه خلال جلساتنا يأتي بطاري (سيرة) الموت، وكنا نقول له بعد عمر طويل، إلا أنه كان يطمئنا ويحاول تهدئتنا.

واستطردت الحديث: كان الليلة السابقة قبل وفاته في المكتب للعمل ولم يعد للمنزل، وفي الصباح جاء هاتف من عمال المكتب وأبلغ والدتي أن والدي تعب بالمكتب وتم نقله للمستشفى، وهنا والدتي تضايقت لأنها لم تكن معه، وحست أن هذه المرة غير، وأنه سيتركنا، وطلبوا منا له الدعاء، وقد توقف قلبه مرتين قبل أن يفارق الحياة على فترة العصر".

وختمت حديثها: "أنا شفت أبوي وودي أطمئن كل محبيه، الحمد لله شاهدته وهو متشهد ورافع أصبعه ومبتسم، وكأنه نايم، مثل ما أنا ارتحت بشوفته أود أن ترتاحوا، وأعرف أنه ليس فقيدنا لوحدنا بل فقيدكم كلكم، نظير ما وجدته من كمية مشاعر الناس لم أتوقعها والدعاء له، ورغم الاتصالات والرسائل التي لم أرد عليها ولكن وجودهم معي بقلوبهم جبر خاطري بشكل لا يوصف.. والحمد لله والدي لم يكن يتشكى من أحد، ولا ذكر أحد بالشر، والحمد لله أنه راح وسيرته الطيبة ما راحت".

يذكر أن فهد الحيان توفي أمس الاثنين، بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، وأثار خبر رحيله صدمة في الوسط الفني بشكل واسع.

وقد اشتهر الراحل في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.