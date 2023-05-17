شاهد.. جماليات قرية "الجهمة" الأثرية جنوب السعودية

بلغة التراث الحضاري، استطاعت قرية الجهمة الأثرية أن تحافظ على جمالها العتيق على مر العصور، والذي استطاع أن يوثقه المصور الضوئي "علي مدشوش" وأبرز خلاله واحدة من قرى جنوب السعودية، وبالتحديد جنوب غرب محافظة سراة عبيدة.

وفي حديث المصور علي لـ"العربية.نت" قال: قمت بتوثيق جماليات هذه القرية التي تمثل النمط المعماري للمنطقة، والذي يمزج بين البناء الطيني والحجري، ويستخدم جميع مواد البناء من طبيعة المنطقة، فموقع القرية يتميز بإطلالة جميلة على المزارع الواسعة بشكل ملفت لمن يزور المنطقة.

مادة اعلانية

وأضاف: تتكون القرية من البيوت الطينية والأبراج، سواء أبراج التخزين أو أبراج الحراسة في جهات متفرقة حول القرية، والتي تمتد لمئات السنين، حيث يتضح أن هناك عصورا من البناء لفترات متعاقبة وفي نفس الموقع، عدد المنازل والأبراج والمساجد بالقرية قد يتعدى 100 بناء، والكثير منها ملتحم ببعضه البعض ويتخلله الممرات والمنافع الخاص، وتفتقد القرية لأعمال الترميم من الأهالي أو من الدعم المؤسسي أو الحكومي، وقد يسرع بتغير معالم تلك القرية التي أرى أنها قطعة من الخيال.

قرية الجهمة

يذكر أن قرية الجهمه تقع جنوب منطقه عسير بالقرب من منطقه سراه عبيده، هذه القرية تعد من القرى الكبيرة بالمنطقة من حيث المساحة ومن أجمل القرى هناك كانت القرية من القرى المشهورة بزراعه العنب في قديم الزمان، وذلك لوفره الماء فيها حيث تتميز بطريقه ري رائعة تميزت بها عن القرى الأخرى بل وانفردت بتلك الطريقه وذلك يعود لمرور وعبور أربعة أودية من خلالها (وادي الظاهر ــ وادي الصعيدة ــ وادي مقطر ــ وادي فارع).

وقد اشتهرت بعدة أسماء منها (ظالمه ــ الوادي العسير ــ وادي الغنيمه ــ. الخ) وقد كانت القرية مشتهرة بالكرم منذ القدم فقد كان يوجد بها مجلس يجتمع به الضيوف من خارج القبيلة وهذا المجلس لا يوجد مثيله بقرى المنطقة وهذا دليل على كرم أهل القرية القديمة كانت محصنة بسور عريض يحصن القرية من جميع الجهات ومن الأمثال المتداولة بالمنطقة على شجاعة رجال القرية (من ليل في ليل ياجهمه) وهي تدل على قوة وعزم رجال القرية ومن الأبيات التي قيلت فيها:

ياسلام ياهل وادي عسير ظالمــــه في البـــــيح عيوا عليـــــــها هدة فيها النماره تنوح.