مع اقتراب الزفاف الملكي.. من هي السعودية رجوة خطيبة ولي العهد الأردني؟

"وإحنا ناوينا على الفرح".. بهذه العبارة انطلقت أغاني المطربين الأردنيين والعرب، استعداداً لحفل الزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة آل سيف، والذي ينتظره الملايين من المتابعين في كل أنحاء العالم، وخلال الساعات الماضية انطلقت الهاشتاغات التي تعبر عن تفاعل الجمهور منها #نفرح_بالحسين.

بخطواتها الواثقة وجمالها الطبيعي، وبعيداً عن التكلف، خطفت الآنسة السعودية رجوة آل سيف، قلوب الملايين بجمالها وعفويتها، بعد أن ظهرت عبر وسائل الإعلام المختلفة كنموذج مميز للمرأة السعودية، بزيها المميز الذي عبرت في كل المناسبات عن اعتزازها بثقافتها السعودية، واندماجها مع المجتمع الأردني في العديد من المناسبات لتحظى بإعجاب الملايين على مستوى العالم.

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من هي رجوة آل سيف؟

في 17 أغسطس 2022 أعلن الديوان الملكي الهاشمي على "تويتر" خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.

وُلدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل/ نيسان 1994، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، وتلقت دراستها الثانوية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

الأدوار الرسمية المستقبلية

بعد الزواج ستحصل الأميرة رجوة على لقب زوجة ولي العهد الأردني على غرار صاحب السمو الملكي، وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد، ستحضر رجوة آل سيف كل أنشطة البيت الملكي، كما فعلت حماتها المستقبلية، الملكة رانيا ملكة الأردن، كولي العهد، وستكون رجوة قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، مثل حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، كما فعلت الملكة الحالية أيضًا ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.

استعدادات زفاف ولي عهد الأردن

وخلال الساعات الماضية، أزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما سيتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد، وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، المقرر في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

ويعد قصر زهران واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو/ حزيران عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضاً، ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم، ومتوقع أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

مشاركات فنية

هذا وقد بدأ العد التنازلي للحدث الضخم الذي تم الإعلان عنه في الأردن، وهو حفل الزفاف الملكي لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف، يوم 1 يونيو 2023، و الاحتفالات بدأت بالأغاني الخاصة من عدد من نجوم الغناء بالأردن، مثل حسين ونجم السلمان وعيسى السقار، وسيكون هناك أعمال مرتقبة لكل من عمر العبد اللات، زين عوض، ديانا كرزون، طوني قطان، للمشاركة بأصواتهم في فرحة هذا اليوم الذي سيكون عطلة رسمية في الأردن.