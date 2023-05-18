السعودية.. العثور على منشآت حجرية تعود لـ9 آلاف عام بجبل الظلّيات بالجوف

عثر فريقٌ من علماء الآثار السعوديين والدوليين على إحدى أقدم المنشآت الحجرية التي شيّدها الإنسان في جبل الظلّيات بمنطقة الجوف شمال السعودية، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين 8 إلى 9 آلاف عام قبل الوقت الحاضر، وذلك ضمن نتائج مشاريع المسح الأثري التي أجْرتها هيئة التراث مؤخراً بالتعاون مع المراكز العلمية الدولية.

وتعد هذه المنشآت الحجرية التي تُمثّل مصائد من الحجر، مباني ضخمة الحجم تُستخدم كمصائد للحيوانات تم تأريخها لفترة ما قبل التاريخ، كما تُعدّ علامةً فارقة في السلوك الذكي للإنسان، وتعزّز فهم كيفية تصوّر المصائد الحجرية الصحراوية وبنائها، وفق مجلة "بلوس ون" العلمية.



وتم العثور في جبل الظلّيات في منطقة الجوف على زوجَين من المصائد الحجرية الصحراوية تتباعد عن بعضها بمسافة 3.50 كلم، كما اكتُشفت في هذه المنطقة لوحة مُصغّرة لمصيدة حجرية صحراوية مرسومةٍ على حجر يبلغ طوله 382 سم، وعرضه 235 سم، ويعود تاريخها إلى حوالي 8 آلاف عام قبل الوقت الحالي.

كما عُثر سابقاً على منشآت مُصغّرةٍ أخرى لهذه المباني الضخمة، لكنها لم تكن بنفس الدقة الكبيرة التي نُفّذت بها منشآت الظلّيات.

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