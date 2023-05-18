السعودية.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"
الدكتور عبد الله الربيعة أوضح أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثماني مراحل وتستغرق نحو 14 ساعة
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" أبناء عمر رايانو بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.
العملية تجري بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثماني مراحل وتستغرق نحو 14 ساعة، مشيرًا إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.
وأضاف أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56.
وفي ختام تصريحه أشاد بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والذي كان سببا في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام.
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