شاهد.. ضبط موظفين بمحكمة جدة أثناء تسلمهم مبلغ رشوة ضخمة

ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، قضية رشوة واستغلال نفوذ وظيفي من قبل موظفين بالمحكمة العامة في جدة مقابل الحصول على 250 ألف ريال. ورصد مقطع فيديو تفاصيل الواقعة.

وأعلنت الهيئة عن إجراءات القبض بالجرم المشهود على عدد من مرتكبي الفساد. وقالت الهيئة في بيانها، اليوم الخميس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المضبوطين هما:

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#نزاهة.. مباشرة قضية رشوة واستغلال نفوذ وظيفي من قبل موظفين بالمحكمة العامة في #جدة مقابل الحصول على 250 الف ريال #السعودية pic.twitter.com/1ukVStvi2k — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2023

1- الموظف أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة.

2- الموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة.



من الفيديو الهيئة ضبطت الرشوة

وحسب البيان، تم ضبط الشخصين أثناء استلام الأول مبلغاً قدره 250,000 ريال من أصل مبلغ 500,000 ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغا قدره 7,317,000 ريال، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره 125,000 ريال مقابل دوره بالقضية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.