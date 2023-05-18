مُسن سعودي يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع سائح ويثير تفاعلا

بلغة الواثق من قدرته على الحوار تحدث مسن سعودي اللغة الإنجليزية بطلاقة مع أحد السائحين في قرية الوحي الواقعه في محافظة حبونا بمنطقة نجران، وأظهر الفيديو المسن سعيد آل شطفان اليامي يتحدث مع أحد السياح عن المنطقة، كما دعا المسن السائح لتناول وجبة العشاء معه في المنزل، إلا أن السائح اعتذر له، شاكرًا العرض الكريم من الرجل ومعتذرًا عن قبوله لأن لديه موعدًا في نجران ويريد مواصلة الطريق.

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بإجادة المسن للغة الإنجليزية، داعين لتكريمه لما يمثله من عنصر هام في الإرشاد السياحي، وعكس الصور الإيجابية للمنطقة لدى السياح.

الشيخ / سعيد بن صالح ال شطفان اليامي

يتحدث مع احد السواح في قرية الوحي الواقعه في محافظة حبونا #نجران pic.twitter.com/2LcDywiK6X — محمد جارالله ال سليم اليامي (@mjm38880) May 17, 2023

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المُسن المترجم

أشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالرجل الذي يتحدث الإنجليزية بشكل ممتاز، ويتحدث بها دون الوقوع في أخطاء أو تلعثم.

ونشر حساب عبر موقع التغريدات "تويتر" قائلًا: إكرام النفس هواها الله يطول بعمره، المترجم سعيد بن صالح في استقبال رحالة بنجران.

كما ظهر في فيديو آخر مع السائح نفسه، يشرح تفاصيل إحدى المناطق، وأهداه خنجرًا خاصًا كهدية تذكارية، وطلب منه أن يحتفظ به ليتذكره.

من هو المترجم؟

المترجم صاحب اللغة الإنجليزية الطلقة، هو سعيد صالح آل سليم من منطقة نجران، كما يوضح نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صاحب أحد الحسابات: هذا سعيد صالح آل سليم من شيبانا يا أهل نجران الله يطول بعمره، وهذه مجموعة من المقاطع له مع السياح، وأوضحت حسابات أخرى أن الرجل أحد أعيان قبيلة سليم، وأن الفيديو المصور مع السائح كان في قرية الوحي في محافظة حبونا.