أمطار الصيف تحول جبال الواشلة جنوب الرياض للوحة فنية
الموقع يتميز بجماله إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة ويعتبر متنفساً ومتنزهاً لسكان جنوب الرياض وغربها
أضفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الرياض جمالاً مختلف، خلال هطولها في فترة الصيف الحارة، مما أعطى منظراً خلاباً تعشقه النفوس لتناغم الطبيعة بين الخضرة، والتي استطاع المصور الضوئي "خالد بن سعود" أن يبرز جماليات الموقع من خلال اللقطات المميزة التي أظهرت توق المكان بجماله.
وفي حديث عاشق الطبيعة ومتتبع حركة الأمطار وتأثيرها المصور خالد، قال لـ"العربية.نت": حرصتُ بخطف المشاهد التي تعكس شعورا وكأنها معزوفات موسيقية تجمع المطر مع الخضرة، في الوقت الذي يعشق البشر هذه المواقع ويتجهون إليها، ومن أبرزها "جبال الواشلة" الشهيرة جنوب غربي الرياض، فهي معروفة بجمالها وحسنها وتأثرها بهطول المياه التي تحفز الشلالات الغزيرة.
وأضاف: تقع هذه الجبال على طريق ديراب، ويتميز الموقع بجماله، إذ يجمع بين الجبال الشاهقة والأشجار المعمرة، ويعتبر متنفساً ومتنزهاً لسكان جنوب الرياض وغربها، وسط جبال طويق الشاهقة التي تتميز بشلالاتها المتنوعة، والتي أضفت على المنطقة جواً من الاستمتاع والراحة.
-
السعودية تدين اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال "الاستفزازية"الخارجية السعودية: ندين اقتحام المسجد الأقصى من مسؤول إسرائيلي وأعضاء من الكنيست ونؤكد رفضنا القاطع للانتهاكات والأعمال الاستفزازية السعودية
-
نشرة التاسعة | الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في #قمة_جدة.. واستطلاعات ترجح كفةنشرات الأخبار
-
السعودية تستهدف توفير 3 ملايين وظيفة من هذه الصناعةمسؤول للعربية: السعودية ستصبح لاعبا أساسيا في صناعة السياحة عالمياً جرس الإغلاق