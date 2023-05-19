السعودية تدين اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال "الاستفزازية"

دانت السعودية، اليوم الجمعة، اقتحام مسؤول إسرائيلي وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى تحت حراسة من الأمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "تويتر" إنها تؤكد رفض المملكة القاطع "لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي. pic.twitter.com/tMCk8GtEZo — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 19, 2023

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وشارك عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، في "مسيرة الأعلام" بمدينة القدس، والتي تحيي ذكرى ضم القدس الشرقية إلى الغربية عام 1967.

وانضم إلى المسيرة، التي شقت طريقها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة، وزراء وأعضاء في الكنيست من أحزاب يمينية على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الطاقة يسرائيل كاتس ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف.