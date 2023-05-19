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السعودية تدين اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى وتؤكد رفضها للأعمال "الاستفزازية"

الخارجية السعودية: ندين اقتحام المسجد الأقصى من مسؤول إسرائيلي وأعضاء من الكنيست ونؤكد رفضنا القاطع للانتهاكات والأعمال الاستفزازية

العربية.نت
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دانت السعودية، اليوم الجمعة، اقتحام مسؤول إسرائيلي وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى تحت حراسة من الأمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على "تويتر" إنها تؤكد رفض المملكة القاطع "لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

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وشارك عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، في "مسيرة الأعلام" بمدينة القدس، والتي تحيي ذكرى ضم القدس الشرقية إلى الغربية عام 1967.

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وانضم إلى المسيرة، التي شقت طريقها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة، وزراء وأعضاء في الكنيست من أحزاب يمينية على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الطاقة يسرائيل كاتس ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف.

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