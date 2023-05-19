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Delegates attend the Arab Foreign Ministers Preparatory Meeting ahead of the 32nd Arab League Summit in Jeddah on May 17, 2023. (Photo by AFP)
من اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة الأربعاء

القمة العربية تنعقد اليوم في جدة بمشاركة قادة الدول العربية

من المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية

العربية.نت
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تنطلق اليوم الجمعة في جدة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

الرئيس السوري بشار الأسد في جدة
الرئيس السوري بشار الأسد في جدة
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وقد توافدُ زعماء الدول العربية إلى جدة الخميس للمشاركة بالقمة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل إلى مدينة جدة الخميس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان الأسد أكد أن انعقاد القمة العربية في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

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