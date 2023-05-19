انطلاق منافسات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي بالرياض

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بالتعاون مع مسرعة "New Native"، منافسات هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك لبناء نماذج مؤهلة للدخول في الدفعة الأولى من مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويهدف الهاكثون إلى دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال.

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تحويل الأفكار المبتكرة

أما مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية" فتهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة في الذكاء الاصطناعي لأعمال ناجحة ودعم الشركات الناشئة وتحقيق رؤيتهم وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال الذكاء الاصطناعي، عبر توفير العديد من الخدمات والتمويل والتدريب من قادة المجال ومزودي الخدمات محلياً وعالمياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، إبراهيم نياز، أن إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي يعتبر أولى نتائج الشراكة المبرمة في "ليب" مع "سدايا" و"New Native".

تطوير الشركات التقنية

وبين أن هذه الشراكة تسعى إلى إنشاء نظام شامل ومستدام لتسريع بناء وتطوير الشركات التقنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم حلول ودعم متكامل لرواد الأعمال والمطورين، وذلك لبناء 300 شركة ناشئة خلال الثلاث سنوات المقبلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بدءًا من مرحلة الهاكاثون، التي تمتد حتى مرحلة مسرعة الأعمال، وتنتهي بالاستثمار من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي الذي يبلغ حجمه 600 مليون ريال.