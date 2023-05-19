بوتين في برقية للقمة العربية: مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الاستعداد للمشاركة في حل أزمات المنطقة.

وقال الرئيس بوتين: "سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وأضاف: "نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية"، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

وفي كلمة الافتتاح، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا.

وأضاف: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

يأتي ذلك فيما ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.