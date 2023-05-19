زوار المسجد النبوي يشاركون في حياكة كسوة الكعبة المشرفة

شارك زوار المسجد النبوي في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، حين أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض بالمسجد الحرام بالتعاون مع نظيرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المعارض والمتاحف بالمسجد النبوي معرض الكعبة المشرفة وكسوتها، وذلك في رحاب المسجد النبوي.

ويحتوي المعرض على أدوات غسيل الكعبة المشرفة وأطياب الكعبة، إضافة إلى قطع من الكسوة الأصلية يعود عمرها إلى أكثر من 30 عاماً، وأفلام خاصة بالكسوة، كما تم إضافة لمسة تخص المسجد النبوي بوجود معلومات عن الأساطين الموجودة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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يستعرض المعرض بعض الصور الجمالية التي تحكي معالم الكعبة المشرفة مثل باب الكعبة ومفتاح الكعبة والحجر الأسود والركن اليماني، وبعض الأفلام الوثائقية التي تهتم بالكعبة المشرفة منها فيلم كسوة الكعبة المشرفة، فيلم تعرف على مخطوطات باب الكعبة المشرفة، وصور من معالم الحرمين.

كما يتيح المعرض للزوار الاطلاع على تفاصيل كسوة الكعبة، وذلك لإثراء تجربتهم من خلال باركود خاص يضم صورا ومقطع فيديو أثناء كسوة الكعبة.