السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني يستعدان للانطلاق للفضاء

وصل رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الأحد، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.

والتقى رائدا الفضاء السعوديان علي وريانة أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق.

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استكمال الاستعدادات

وأكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجر اليوم، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاءAX-2 بموعدها المقرر اليوم، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاهزية تامة

حضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ومدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد.

وشدد المتحدثون في المؤتمر الصحفي، على الجاهزية التامة لطاقم المهمة الفضائية، وأنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في ولاية فلوريدا.

لحظة تاريخية

وأعربت الشميمري، عن ثقتها في تنفيذ رائدي الفضاء ريانة برناوي، وعلى القرني، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاج، وأنها لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وللمنطقة العربية كلها، وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودي والعربي.

كما أشادت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، وهو تعاون أثمر عن تحقيق تقدم كبير في خطط المملكة لاستكشاف الفضاء والعمل على الأبحاث العلمية في الجاذبية الصغرى لخدمة العلم والبشرية.

وردًّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، قالت الشميمري: "المواطنون السعوديون في أرجاء المملكة متحمسون لهذه المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين"، مبينة أنه سيتم إطلاق معارض السعودية نحو الفضاء بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في المحطة الدولية، حيث تقام المعارض في مدينة الرياض وجدة والظهران.

الوصول في الوقت المحدد

من جهته، أكد مدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" وديريك هاسمان، أن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية في الوقت المحدد.

فيما أشار مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأميركية، إلى أن الطقس يعد مناسبًا لإطلاق الرحلة الفضائية في موعدها، وأن المتابعة لحالة الطقس مستمرة حتى موعد الإطلاق.

تأهيل كوادر سعودية

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.