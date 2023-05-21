"العربية" تلتقي الرائدين السعوديين.. قبل الانطلاق نحو الفضاء

قبل ساعات من انطلاقهما نحو الفضاء في مهمة تاريخية، أكد كل من ريانة برناوي وعلي القرني أنهما التقيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرين إلى الدعم غير المحدود من قيادة المملكة.

"استثمار في الفضاء"

وأضافت ريانة أنها وبرفقة علي على أتم الجاهزية لوضع بصمة السعودية في مجال الفضاء، لافتة إلى ضرورة أن تكون المملكة في خارطة الدول التي تنافس وتستثمر في مجال الفضاء.

مادة اعلانية

كما تحدثت عن مشاعرها للحظات الأولى التي تلقت فيها خبر اختيارها لتكون أول رائدة فضاء سعودية وعربية ستتوجه للفضاء، واصفة ذلك اليوم بأنه "استثنائي" للفخر والاعتزاز في حياتها.

"التعايش داخل محطة الفضاء"

من جهته، شدد علي برناوي على إنهاء كامل التدريبات على المهام التشغيلية وكيفية التعايش داخل محطة الفضاء الدولية، لافتا إلى التدريب على محاكاة الانطلاق والعودة والأبحاث التي سيقومون بها في الفضاء.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، كان استقبل رائدي الفضاء وتمنى لهما التوفيق في الرحلة العلمية وعودة آمنة إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليهما كسفيرين وممثلين للوطن في محطة الفضاء الدولية.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء كشفت عن اكتمال استعدادات برناوي والقرني، ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء اليوم 21 من شهر مايو الجاري.

رؤية المملكة 2030

وينطلق الرائدان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان من خلال التوسع في الأبحاث الصحية إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفَّذ عدد منها لأول مرة في العالم على متن المحطة.