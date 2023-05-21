بباقات الورود.. استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام

بباقات الورود والتمور الفاخرة، استقبلت مطارات السعودية اليوم الأحد، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام.

فضمن مبادرة طريق مكة‬⁩ وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة أولى رحلات ⁧‫الحجاج‬⁩ القادمة من ماليزيا، فيما استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة‬⁩ أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام من دولة بنغلاديش‬⁩.

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يشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية 2030" تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

فيما شرعت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية، في تنفيذ خططها التي أعدتها وذلك لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.