تدفقت الحبوب فوق رأسه.. فيديو لا يوصف لسعودي يحتفل بحصاده

انتشر مقطع فيديو لاحتفال شاب سعودي بحصاد محصوله من القمح والشعير بطريقة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وأظهر الفيديو الشاب يقف أسفل ماكينة الحصاد، والمحصول ينهال فوقه، ثم يبتعد ويرقص، ويعود مجدداً للوقوف أسفل الماكينة، حيث ينهال المحصول عليه مرة أخرى.

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شاب يعبر عن فرحته بعد الحصاد على طريقته 😅 pic.twitter.com/3jfj9HV43Z — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 20, 2023

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في موازاة ذلك، أثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى مغردون أن طريقة احتفال الشاب غريبة، وتعرضت لانتقادات لوقوفه على المحصول بقدميه.

تعليقات متباينة

في المقابل، قال مغردون إن ما يقوم به هو تعبير عن الفرحة بعد الحصاد ولا يُلام بهذا التعبير، بعد نتيجة العناء والتعب في البذر والسقي والمتابعة حتى نجني الثمار، فكل عمل يقوم به الإنسان وتكون نتائجه طيبة وإيجابية يجعلنا أن نشبهه بالحصاد.

وعلّق مغرد آخر "لن يعرف قيمة فرحته إلا مزارع مثله، عانى شهورا طويلة في مزرعته من تكاليف مالية في تجهيز وبذر وسقاية ورعاية وإصلاح أعطال ومكافحة آفات زراعية".

فيما غرد آخر "إحساس المزارع يوم حصاد ثماره كفرحة الطفل بيوم العيد أو أكبر، لن يعرف قيمة فرحته إلا مزارع مثله عانى شهورا طويلة في مزرعته من تكاليف مالية في تجهيز وبذر وسقاية ورعاية وإصلاح أعطال ومكافحة آفات زراعية".