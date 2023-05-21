بصور.. رائدا الفضاء السعوديان يشاركان لحظاتهما الأخيرة على الأرض

قبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء، شارك رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني لحظاتهما الأخيرة مع متابعيهما على موقع "تويتر".

ونشر على القرني على حسابه صورتين من استعداداته للرحلة، وتحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته Axiom Mission 2 (Ax-2)، والتي احتوت على معدات وأدوات خاصة للفضاء.

محتويات شنطتي لرحلة الفضاء 🚀

لو كانت هذي شنطتكم ايش بتاخذون؟ #نحو_الفضاء pic.twitter.com/16Q56jds18 — Ali Alqarni (@AstroAli11) May 20, 2023

مادة اعلانية

وعلق قائلاً "محتويات شنطتي لرحلة الفضاء لو كانت هذي شنطتكم إيش بتاخذون؟"، ليرد متابعوه بعدد من الإجابات المختلفة مثل اللابتوب والقطط الخاصة بهم والعطور، داعين له بالتوفيق في مهمته بالفضاء وعودته سالماً.

فيما نشرت ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" صورة من جولتها أمس بمنطقة الإطلاق، مؤكدة أنه شعور التأهب والحماس بدأ يزداد.

يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية AX-2 قبل التوجه إلى الفضاء، اليوم الأحد، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.

وتم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، استعداداً لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

من جولتنا أمس حول منطقة الإطلاق 🚁

بدأ شعور التأهب والحماس يزيد

#نحو_الفضاء



دعواتكم🙏🏼 pic.twitter.com/uY0H7w5sbq — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 20, 2023

رحلة تاريخية

وفي وقت سابق أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما شكرهما إلى القيادة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد كشفت عن اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين (ريانة برناوي وعلي القرني) ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء غداً الأحد 21 من شهر مايو الجاري.

وينطلق رائدا الفضاء السعوديان إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

فيما أوضحت الهيئة أن صاروخ "فالكون 9" ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضم رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.