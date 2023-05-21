معارض "السعودية نحو الفضاء".. ستقام في هذه المدن

كشفت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الأربعاء، أن معارض "السعودية نحو الفضاء" ستقام في الرياض وجدة والظهران بالفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت الهيئة أن المعارض تسعى لتقديم فرص فريدة لاستكشاف قطاع الفضاء، والتعرف على الرحلات الفضائية وتاريخها، ورفع مستوى الاهتمام بالفضاء وعلومه وتخصصاته العلمية والتقنية لدى الأجيال الناشئة، وإبراز إسهامات المملكة البحثية وتأثيرها العلمي في هذا المجال.

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كما أضافت أن المعارض تقدم تجارب وفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات والأعمار، حيث يتعرف الزوار على مستقبل الفضاء وتاريخه في المتحف البصري للمعرض، كما يستكشفون الفضاء وتجارب ألعاب الواقع الافتراضي، وتدريبات رواد الفضاء، وكذلك طريقة نومهم في الركن المخصص لها.

البث المباشر

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تخصيص منطقة للإجابة عن أسئلة الزوار من مجموعة من العلماء والخبراء، إضافة إلى إقامة ورش عمل تعليمية وتثقيفية للطلاب.

كما أبانت أن المعارض تتيح لمختلف المهتمين متابعة البث المباشر لحدث الإطلاق ومراحل المهمة العلمية وكافة التجارب العلمية والتوعوية والتثقيفية التي يقدمها رواد الفضاء السعوديون من محطة الفضاء الدولية، ومواكبة كافة تفاصيلها حتى عودة الرواد إلى الأرض.

وأشارت إلى أن المعارض تقام في العاصمة الرياض على طريق الملك فهد مقابل مركز الملك عبدالله المالي، وفي مدينة جدة في ساحة النورس بالواجهة البحرية، بينما تقام في مدينة الظهران بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".