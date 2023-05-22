"مشاعر لا توصف".. السعوديون يحتفون بلحظات الانطلاقة للفضاء

لحظات تفيض فرحاً عاشها السعوديون عند انطلاق صاروخ فالكون 9 ومركبة دراغون إلى الفضاء، و قبيل إطلاق الصاروخ بساعات تسمرت أعين السعوديين على شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمتابعة الحدث التاريخي "السعودية نحو الفضاء".
وضجت منصات التواصل المختلفة في السعودية بعبارات الفخر والاعتزاز، و قالوا إن مشاعر الفخر لا يمكن وصفها على هذه الإنجازات العظيمة التي حققتها رؤية السعودية، داعين بالتوفيق والنجاح لرائدي الفضاء السعوديَّين ريانة برناوي وعلي القرني في رحلتهما الفضائية العلمية لتقديم إسهامات وتجارب تخدم البشرية.
يشار إلى أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.
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