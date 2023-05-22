السعودية: القتل تعزيرا بحق 3 جناة التحقوا بمعسكر خارجي للإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة مواطنين في المنطقة الشرقية، بسبب التحاقهم بمعسكر خارج البلاد لخدمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء (واس)، إنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق كل من حسن بن عيسى بن أحمد آل مهنا وحيدر بن حسن بن عبدالله مويس ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس - سعوديو الجنسية - وذلك على التحاقهم بمعسكر خارج السعودية خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة، وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته.

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تهريب المطلوبين أمنياً

كما أشار البيان، إلى قيام حسن و حيدر بالتدرب على كيفية تشريك القنابل وإبطالها، واشتراكهما في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وقيامهما بالاشتراك في تهريب عدد منهم، وعدم إبلاغهما عمن شاركهما في ذلك ومن دعمهما ونسق لهما، وعدم الإبلاغ عما طلب منهما من تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى السعودية، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وتابع: "وقيام محمد باستلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر يمكن من خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج السعودية، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له".

إنفاذ ما تقرر شرعاً

هذا وتم إحالة الجناة إلى المحكمة المتخصصة وصدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة يوم الاثنين بتاريخ 2 / 11 / 1444هـ الموافق 22 / 5 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.