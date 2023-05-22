اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدفاع المدني خلال عملية الانقاذ

جرفته السيول.. العثور على مفقود "وادي الخير" متوفى

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عثرت الجهات المعنية في محافظة بارق جنوب غرب السعودية، صباح اليوم الاثنين على الشاب الثالث الذي جرفته سيول وادي الخير بثلوث المنظر عصر أمس، متوفى.

ابتسامة وقبلات.. شاهد تحية ريانة برناوي وعلي القرني من الفضاء السعودية ابتسامة وقبلات.. شاهد تحية ريانة برناوي وعلي القرني من الفضاء

وكانت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر قد جرفت عصر أمس ثلاثة شبان، عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة، ليعلن عن العثور على الثالث جثة هامدة بعد أعمال بحث استمرت من قبل فرق الدفاع المدني وبعض الفرق التطوعية والمواطنين منذ الأمس حتى صباح اليوم.

مادة اعلانية

وكان محافظ بارق مفرح البناوي أشرف على أعمال البحث والإنقاذ ميدانيا، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الوقت الذي تشارك فيه عدد من الإدارات المعنية في هذه المهمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط