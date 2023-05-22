جرفته السيول.. العثور على مفقود "وادي الخير" متوفى

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عثرت الجهات المعنية في محافظة بارق جنوب غرب السعودية، صباح اليوم الاثنين على الشاب الثالث الذي جرفته سيول وادي الخير بثلوث المنظر عصر أمس، متوفى.
وكانت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر قد جرفت عصر أمس ثلاثة شبان، عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة، ليعلن عن العثور على الثالث جثة هامدة بعد أعمال بحث استمرت من قبل فرق الدفاع المدني وبعض الفرق التطوعية والمواطنين منذ الأمس حتى صباح اليوم.
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وكان محافظ بارق مفرح البناوي أشرف على أعمال البحث والإنقاذ ميدانيا، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، في الوقت الذي تشارك فيه عدد من الإدارات المعنية في هذه المهمة.
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