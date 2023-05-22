مشهد مرعب.. سيارة تدهس 3 أطفال بالسعودية وفيديو لصغير نجا

في لحظات لا توصف، صدمت سيارة مسرعة 3 أطفال كانوا واقفين عند قارعة الشارع في إحدى مناطق جازان جنوب غربي السعودية.

ووثقت كاميرا مراقبة حادث الصدم المروع هذا بينما دهست السيارة أحد الصغار واسمه عبدالله، ومشت فوقه، دون أن يتمكن قائدها من توقيفها.

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إلا أن عبدالله نجا بأعجوبة، فقد ظهر في مقطع فيديو آخر من قلب أحد المستشفيات بصحة جيدة، وقد لف رأسه وأصيب في يده، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما علق مصور المقطع الذي انتشر عبر وسائل التواصل، قائلا: "هذا هو عبدالله اللي طاح تحت السيارة، حي يرزق".

كما أكد أن الطفلين الآخرين بخير أيضا.

بينما تقاطرت التعليقات على مواقع التواصل، مؤكدة أن الصغير كتب له عمر جديد، وأنه نجا بأعجوبة.