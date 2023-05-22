في "آيسف 2023".. المنتخب السعودي للعلوم يحقق 27 جائزة

حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، 27 جائزة كبرى في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة خلال تنافسهم مع أكثر من 1800 طالب من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وحظي أبطال المنتخب السعودي، باستقبال حافل لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الاثنين، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" فيصل الدويش والأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع ووكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

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من جانبها، قالت الأمين العام لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن السعودية حققت المركز الثاني على مستوى العالم بعدد 23 جائرة كبرى وهذا المنجز التاريخي الوطني هو نتيجة دعم القيادة الرشيدة وتكاتف جهود حثيثة وشراكة استراتيجية مميزة ومثمرة بين "موهبة" ووزارة التعليم، وبجهود جهات حاضنة وداعمة من جامعات ومراكز أبحاث وكيانات وشركات، وأولياء أمور وأسر، ومعلمين ومعلمات, وأن هؤلاء الشباب ركائز رؤية السعودية 2030، ويمثلون المملكة في المحافل الدولية الكبرى لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.

يذكر أن المنتخب السعودي فاز في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و٧ جوائز في المركز الثاني، و٧ جوائز في المركز الثالث، و٧ جوائز في المركز الرابع، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف 2023 إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.